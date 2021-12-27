Канберра, , 14:15 — REGNUM Кажется, что для жителя австралийского штата Новый Южный Уэльс, который по личным соображениям предпочел остаться неизвестным, 26 декабря 2021 года запомнится надолго, поскольку он получил, пожалуй, самый дорогой подарок, о котором только мог себе представить, когда ему позвонили организаторы лотереи The Lott и сообщили о том, что он выиграл 1,5 млн долларов США. О рождественском чуде 27 декабря рассказали журналисты телеканала Nine News.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

«Ой, да я и понятия не имею! Я даже не проверил свой билет из-за этой суеты с Рождеством!», — радостно сказал мужчина организаторам лотереи по телефону.

Как сообщили в The Lott, организаторы также разыскивают еще двух обладателей билетов счастья на 1,5 миллионов долларов США каждый, чтобы сообщить им радостную новость.

Мужчина, о котором шла речь выше, сказал, что потратит свои деньги на покупку недвижимости. Но как бы ни была благосклонна удача, он отметил, что как порядочный австралиец отсиживать на пенсии досрочно он не собирается, а вместо этого будет продолжать работать на прежнем месте.