Москва, , 14:10 — REGNUM В странах Запада начали осознавать опасность «безбашенных» поступков президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 27 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Зеленский совершает поступки, которые безбашенные очень часто. И боятся именно безбашенства. Боятся, что какая-то глупость, об этом сейчас всё чаще пишут на Западе, какая-то глупость разожжёт конфликт, который, по большому счету, никому не нужен», — сказал он.

Кроме того, Лавров добавил, что Россия будет жестко настаивать на незыблемости минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти России не собираются унижаться и просить страны Запада о снятии ими незаконных односторонних санкций в отношении нашей страны.