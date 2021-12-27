Орел, , 14:10 — REGNUM Станислав Шувалов назначен на пост руководителя департамента здравоохранения Орловской области, сообщили 27 декабря в пресс-службе правительства региона.

Река Орлик в историческом центре Орла Kefi

Распоряжение о назначении Шувалова на должность подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Шувалова на посту руководителя департамента Орловской области Иван Залогин был задержан правоохранительными органами в апреле 2021 года в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. В конце октября и. о. главы департамента был назначен Станислав Шувалов. До этого он занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области.