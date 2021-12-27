Хобарт, Австралия, 27 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. 27 декабря в австралийской Тасмании выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число активных случаев течения болезни в штате достигло 194. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр штата Питер Гутвайн, который также обратился к гражданам с интересной просьбой, о чем написал новостной портал News.com.au.

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Гутвайн отметил, что, несмотря на рост числа случаев заражения, система здравоохранения штата работает в штатном режиме. Это объясняется также тем фактом, что в результате заболевания COVID-19 в Тасмании был госпитализирован всего один человек.

Однако, общаясь с прессой, премьер-министр все равно попросил граждан воздерживаться от бурного празднования Рождества и Нового года.

«Да, в это время года предложение не пропускать не одно мероприятие, чтобы накидаться, звучит очень заманчиво, что граждане и делают … Но если вы заболели, оставайтесь дома, самоизолируетесь и сдайте анализы», — отметил он.