Тбилиси, 27 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Поляризацию между политическими силами, обострившуюся в Грузии, получится ослабить за счёт «ослабления той политической силы, которая является преступной силой». Об этом 27 декабря заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передаёт телеканал «Имеди».

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

Он прокомментировал стремление президента Грузии Саломе Зурабишвили добиться «национального примирения». Лидер «Мечты» отметил, что это её инициатива, и ей искать способы к этому, но виновным в преступлениях нужно дать соответствующую оценку.

Кобахидзе также прокомментировал требование основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) освободить своего лидера из-за под стражи.

«Национальное движение» может требовать всё, что пожелает, но общество знает, какие тяжкие преступления совершил этот человек. Поэтому мы должны действовать, исходя из веры общества и, самое главное, принципа верховенства закона», — сказал политик.

Стоит отметить, что в Грузии обострилось противостояние между «Мечтой» и ЕНД. Лидеры обеих политсил обвиняют оппонентов в неконструктивной политике и преступлениях. Саакашвили, находясь в заключении, стал делать заявления о «национальном примирении».