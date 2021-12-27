Волгоград, , 14:11 — REGNUM Аварию на магистральном водопроводе по улице Набережная 62-й Армии устраняют ремонтные бригады в Волгограде. В результате порыва затопило склады речного порта.

Затопленная лестница © Сергей Кондаков

По данным «Концессий водоснабжения», технологическое нарушение произошло 27 декабря на водопроводе диаметром 700 мм. Рабочие оперативно восстановили целостность магистрали, жилые дома и социальные объекты получали воду в штатном режиме. Однако из-за аварии оказались затопленными склады, которые находятся под зданием речного порта, примерно на уровне Волги, сообщает издание «В1.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад, 24 декабря, в Волгограде без отопления остались около 40 тысяч жителей.

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