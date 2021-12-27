Волгоград, 27 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Аварию на магистральном водопроводе по улице Набережная 62-й Армии устраняют ремонтные бригады в Волгограде. В результате порыва затопило склады речного порта.

Сергей Кондаков Затопленная лестница

По данным «Концессий водоснабжения», технологическое нарушение произошло 27 декабря на водопроводе диаметром 700 мм. Рабочие оперативно восстановили целостность магистрали, жилые дома и социальные объекты получали воду в штатном режиме. Однако из-за аварии оказались затопленными склады, которые находятся под зданием речного порта, примерно на уровне Волги, сообщает издание «В1.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад, 24 декабря, в Волгограде без отопления остались около 40 тысяч жителей.