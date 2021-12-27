Москва, , 14:07 — REGNUM Дискуссии о необходимости изменения порядка предоставления туристам финансовых гарантий ведутся с весны 2017 года, то есть с того времени, когда только были внесены изменения в закон «Об основах туристской деятельности», в соответствии с которыми стали создаваться резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и фонд персональной ответственности туроператорских компаний, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Туристический автобус (сс) Annie Spratt

«В основном дискуссии сводились к тому, что существующий механизм предоставления туристам финансовых гарантий неэффективен как для решения текущих проблем, так и с точки зрения стратегии развития туроператорских компаний.

Туроператоры говорили, что введение таких высоких сборов приведет в тому, что выживут только «сильнейшие», к которым относится крупные турфирмы, а малые компании прекратят свое существование.

В результате чего оставшиеся на рынке компании будут устанавливать высокие цены на турпродукты, так как у них не будет конкурентов. Кроме того, из-за закрытия малых турфирм будут потеряны рабочие места.

За прошедшие почти пять лет, действительно, произошло и банкротство малых турфирм, и завышение цен на турпродукты, но чаще это все-таки было связано с объективными социально-экономическими факторами.

Так, разорялись компании с неэффективным менеджментом, а рост цен происходил в тех случаях, когда был повышенный спрос на туры, в том числе из-за ограниченного предложения (границы закрыты, а российских средств размещения с хорошим уровнем сервиса не так много).

Сейчас также введение дополнительного взноса для туроператорских компаний может привести к тому, что дополнительные затраты турфирм перераспределяться на стоимость туров — их стоимость возрастет у всех участников рынка.

Вместе с тем, вполне можно ожидать, что турфирмы все чаще будут сталкиваются с проблемами снижения спроса в межсезонье и относительной стабилизации спроса в высокий сезон.

Можно назвать основные причины такой ситуации. Во-первых, использование российскими туристами прямых каналов бронирования туров и авиабилетов, прежде всего, по российским направлениям поездок. Те же туристы, кто уже отдыхал в 2020 и/или 2021 годах в российских отелях и остался недоволен, будут искать зарубежные туры.

Но перспективы спроса на зарубежные туры зависят, прежде всего, от того, границы с какими странами будут открыты. Как видно по тому, что было за последние два года, туристы купившие зарубежные туры с большой глубиной продаж (время от покупки тура до поездки), часто оказывались в ситуации, когда границы неожиданно закрывались и им приходилось по году и более ждать этой поездки или замены тура на аналогичный.

Новое предложение Ростуризма, повысит интерес к поездкам в первую очередь со стороны тех, кто покупает бюджетные туры, но, как анонсировано в этом предложении, именно на них и рассчитано это нововведение.

В 40 тысяч рублей может уложиться поездка одного москвича на две недели в Подмосковный дом отдыха (не будет транспортных затрат), или небольшой экскурсионный тур в российские регионы (от трех дней до недели), тур, продолжительностью не более одной недели на курортах Краснодарского края (стоимость авиабилетов могут составлять от 8 до 20 и более тысяч рублей).

Поэтому в целом можно сделать вывод о том, что внесение Ростуризмом предложения о создании фонда коллективной ответственности сначала вызовет волну дискуссии со стороны турфирм, потом предложение будет принято, хотя возможно и в несколько измененном виде, чем сейчас.

Затем можно будет ожидать роста стоимости туров и соответственно, снижения спроса, после чего ситуация стабилизируется и в перспективе вырастет спрос российских граждан со средним доходом и доходом немного ниже среднего на туры, как по России, так и за рубеж», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм готовит изменения в законодательство о туризме, позволяющие туристу в случае краха турфирмы получить гарантированную компенсацию в размере 40 тыс. рублей.

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