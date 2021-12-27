Самара, , 14:11 — REGNUM Почетный гражданин Самарской области Анвар Кашафович Бульхин скончался на 86 году жизни. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба информационного портала о дружбе народов «ВСЕ МЫ — РОССИЯ!»

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Сообщается, что кандидат технических наук, профессор, заслуженный машиностроитель России Анвар Бульхин активно участвовал в общественной деятельности. В 2004—2010 годах являлся главой Самарского областного татарского общества «Туган тел», членом попечительского Совета по строительству Самарской Соборной мечети, а также спонсором ансамбля «Ялкынлы яшьлек», многих мероприятий общества «Туган тел», школы «Яктылык», а также многонационального «Радио-7».

Коллектив Дома дружбы народов Самарской области выразил искренние соболезнования родным и близким Анвара Кашафовича.