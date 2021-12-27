* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:05 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержал более 100 школьников в афганской провинции Нимроз. Инцидент произошёл 25 декабря в городе Зарандж, административном центре провинции Нимроз.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные источники в Зарандже сообщили «8 Собх», что более 100 учеников средней школы Шахида Гульмухаммада в Зарандже были арестованы за противодействие директору школы.

Согласно этим источникам, ученики требовали увольнения директора школы и выступили с акцией протеста перед провинциальным отделом образования. Собеседники добавили, что некоторые из этих студентов были избиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бахрам Хакмал, сотрудник пресс-службы управления безопасности провинции Нимроз, подтвердил факт задержания школьников, но сказал, что они были освобождены через два часа. Глава отдела образования провинции Нимроз также подтверждает факт происшествия.

Он сказал, что проблема возникла из-за конфликта между нынешним директором и предыдущим. Глава отдела образования утверждает, что бывший директор средней школы Шахида Гульмухаммада подталкивал учеников к протестам.

Он отрицает факт того, что школьники подверглись побоям и утверждает, что их всех отпустили.

Некоторые из школьников утверждают, что были избиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).