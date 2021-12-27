Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM В Екатеринбурге задержали мужчину, которого приговорили к реальному сроку 13 лет назад. Силовики устроили задержание во время футбольного матча. Свердловчанин играл за одну из команд в рамках чемпионата Екатеринбурга по мини-футболу, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Наручники



В 2008 году суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его обвиняли в совершении разбоя. На оглашение приговора мужчина не явился и был направлен в федеральный розыск. Преступника удалось найти спустя 13 лет.

Силовики задержали мужчину 20 декабря в спортивном комплексе «Калининец», где проходил чемпионат города. Физическая сила при задержании не потребовалась. Теперь мужчина отправится в колонию общего режима на 3 года