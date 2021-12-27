Вашингтон, , 14:04 — REGNUM В одной из сцен сериала 1883, который является приквелом к «Йеллоустону» зрители увидели известного голливудского актёра Тома Хэнкса. Об этом 27 декабря сообщает портал Comicbook.

Том Хэнкс

Хэнкс исполнил эпизодическую роль, он появился в кадре в образе героя гражданской войны в США генерала Джорджа Гордона Мида. В этой сцене Мид разговаривает с Джеймсом Даттоном, которого сыграл известный кантри-певец Тим Макгро. Отмечается, что голливудская звезда согласилась на эту роль по просьбе музыканта. Автор статьи обратил внимание, что пользователи сети бурно отреагировали на появление Тома Хэнкса в сериале.

https://twitter.com/ZyiteGadgets/status/1475326721125535744

Напомним, сериал «1983» онлайн-кинотеатр Paramount Plus показывает с 19 декабря 2021 года, главные роли в нём исполняют Сэм Эллиотт, Тим Макгроу и Фейт Хилл. Сюжет шоу рассказывает о том, как предки семьи Даттонов из «Йеллоустона» направляются через Великие равнины (плато в США) в западную часть страны.

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