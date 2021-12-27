Красноярск, 27 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае на подарки к Новому году из регионального бюджета выделено 1,678 млн рублей. Об этом ИА REGNUM заявил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Он отметил, что в крае, по распоряжению губернатора «О телевизионной версии новогоднего представления для детей, проживающих в городских и муниципальных округах, муниципальных районах Красноярского края» и «О новогоднем телевизионном фильме, приобретении и вручении новогодних подарков для детей, проживающих в городских и муниципальных округах, муниципальных районах Красноярского края» для детей, проживающих в муниципальных образованиях края и показавших высокие результаты в учёбе, творчестве или спорте» в 2020 году и в 2021 году за счет краевого бюджета приобретали по 1000 штук новогодних подарков.

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