Кушва, Свердловская область, , 14:03 — REGNUM На Среднем Урале осудили директора кирпичного завода. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Суд

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Инцидент произошёл летом 2020 года на кирпичном заводе города Кушвы Свердловской области. 15-летнего работника затянуло во вращающиеся элементы ленточного конвейера. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. Следствие установило, что свердловчанин выполнял свои обязанности с ведома директора предприятия. Трудовой договор с подростком не заключали.

Суд признал свердловчанина виновным в совершении преступления. Мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он выплатит 2 млн рублей в качестве морального ущерба семье погибшего.