Кемерово, , 14:02 — REGNUM С 1 января 2022 года в Кемеровской области вступает в силу закон о единовременных выплатах сиротам на покупку жилья (жилищных сертификатах). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в развитие этого механизма прокуратура разработала законопроект о льготных жилищных займах.

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Согласно документу, граждане из числа детей-сирот смогут получать долгосрочные целевые займы на покупку жилья. Погашать кредит они смогут как средствами жилищного сертификата, так и собственными деньгами или частью материнского капитала. Как считают в прокуратуре, законопроект направлен на комплексное решение проблемы жилья для сирот.

«Депутатами Законодательного собрания Кемеровской области — Кузбасса указанный проект закона принят единогласно, направлен для подписания губернатору Кузбасса», — отметили в надзорном ведомстве.

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