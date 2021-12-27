Барнаул, , 14:02 — REGNUM Я не имею ничего против укрупнения регионов, поскольку сегодняшнее административно-территориальное устройство страны во многом складывалось исходя из соображений политической целесообразности во времена СССР и как последствие «парада суверенитетов» в 80−90-е годы ХХ века. Об этом 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов, комментируя слова спикер Совфеда Валентины Матвиенко. Также он назвал территории, которые можно укрупнить в первую очередь:

Россия Станислав Жуковский. Река Неман. 1895

«Процесс не должен выглядеть как «укрупнение ради укрупнения» и обеспечение пресловутой управляемости регионами (она и так уже стремится к своему абсолюту, что не свойственно федерациям). Нужно руководствоваться, в первую очередь, экономическими причинами, объединяя экономические сильные и слабые регионы, либо регионы уже сейчас представляющие собой единые экономические агломерации (например, Санкт-Петербург и Ленинградская область).

Во-вторых, объединять можно (и нужно) сложносоставные регионы, в которых один субъект РФ территориально входит в состав другого (таких осталось немного — Тюменская область с ХМАО и ЯНАО) и Архангельская область с НАО). Другой вопрос, что население и политико-экономические элиты этих автономных округов в большинстве своём против такого укрупнения (читай, поглощения), поэтому все не так просто».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что некоторые регионы России имеет смысл объединить в единый субъект по экономическим причинам, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила 27 декабря в ходе пресс-концеренции по итогам осенней сессии.

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