Афины , 27 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Греции Андреас Кастаньотис получил положительный результат на коронавирус. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter 26 декабря.

Греция

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ПЦР-тест показал положительный результат у политика, который отметил, что получил третью дозу вакцины против COVID-19. Пока у него нет никаких симптомов.

«COVID-19 повсюду, и единственный способ противостоять ему — это вакцины и маски для лица», — говорит Кастаньотис.