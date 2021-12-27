Нью-Йорк, США, 27 декабря 2021, 14:00 — REGNUM Танцор Энтони Гарза рассказал, что семья певицы Бритни Спирс начала контролировать её ещё до опеки над ней. Об этом 27 декабря пишет Esquire.
По словам Гарза, он являлся одним из членов команды певицы в её туре Onyx Hotel Tour в 2004 году. Тогда брат артистки Брайан Спирс активно вмешивался в её жизнь — отменял планы с друзьями, а также требовал от окружения Бритни Спирс игнорировать её.
Энтони Гарза утверждает, что однажды Спирс пригласила свою команду на вечеринку в личную квартиру в Нью-Йорке (США). «Брат Бритни сказал нам, что планы отменились, Бритни проведет вечер с семьёй. Он также сказал, если Бритни позвонит — не отвечайте», — говорит танцор. После этого певица узнала о словах брата, после чего «была в ярости».
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в ноябре 2021 года суд полостью отменил опеку над Бритни Спирс, которая длилась 13 лет. «Лучший день на свете… слава Господу…» — прокомментировала своё «освобождение» Спирс.
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