Нью-Йорк, США, 27 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Танцор Энтони Гарза рассказал, что семья певицы Бритни Спирс начала контролировать её ещё до опеки над ней. Об этом 27 декабря пишет Esquire.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

По словам Гарза, он являлся одним из членов команды певицы в её туре Onyx Hotel Tour в 2004 году. Тогда брат артистки Брайан Спирс активно вмешивался в её жизнь — отменял планы с друзьями, а также требовал от окружения Бритни Спирс игнорировать её.

Энтони Гарза утверждает, что однажды Спирс пригласила свою команду на вечеринку в личную квартиру в Нью-Йорке (США). «Брат Бритни сказал нам, что планы отменились, Бритни проведет вечер с семьёй. Он также сказал, если Бритни позвонит — не отвечайте», — говорит танцор. После этого певица узнала о словах брата, после чего «была в ярости».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в ноябре 2021 года суд полостью отменил опеку над Бритни Спирс, которая длилась 13 лет. «Лучший день на свете… слава Господу…» — прокомментировала своё «освобождение» Спирс.