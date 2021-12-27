Казань, 27 декабря 2021, 13:59 — REGNUM Мнение Татарии не было услышано при принятии закона о региональной власти, предполагающего, в частности, запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона, однако республика будет следовать букве закона. Об этом 27 декабря в ходе пресс-конференции заявил глава Татарии Рустам Минниханов.
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Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах Российской Федерации, запрещающий использовать слово «президент» в наименовании должности высшего должностного лица российского региона.
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Так, закон устанавливает общее для всех регионов России наименование высшего должностного лица — «глава субъекта РФ». Конституцией или уставом региона может вводиться дополнительное наименование этой должности, кроме слова «президент». Такое наименование главы региона до сих пор сохраняется в Татарии.
Кроме того, новый закон устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет ограничение на пребывание в должности главы субъекта свыше двух сроков подряд.