Лавров исключил возможность вступления России в НАТО
Москва, 27 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг возможность вступления Москвы в Североатлантический альянс.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу», — ответил Лавров в интервью «Соловьёв Live» на вопрос о возможности вступления России в НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Североатлантический альянс после развала СССР и распада Организации Варшавского договора является геополитическим проектом по освоению территории.
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