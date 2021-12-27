Афины , , 14:34 — REGNUM Бывший президент Греции Каролос Папулиас, который скончался 26 декабря, в возрасте 92 лет, был дальновидным политиком, благородным противником и преданным патриотом. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса, который выразил глубокую скорбь в связи с кончиной Папулиаса и соболезнует его семье.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Сегодня родина прощается с великим греком. Ибо Каролос Папулиас верно служил ей на протяжении всей своей жизни. Уже с подросткового возраста он сражался с немецким завоевателем. В годы своей зрелости он сопротивлялся диктатуре. А позже, будучи членом парламента и министром иностранных дел, он был одной из самых знаковых фигур в демократической жизни страны», — пишет Мицотакис. По словам премьер-министра, он был президентом единства, кротости, но также и решимости.

Согласно решению правительства, в котором говорится об «исключительных заслугах, оказанных народу, родине и нации бывшим президентом Республики Каролосом Папулиасом», на его похоронах будут возданы почести, подобающие главе государства. Также было решено, что публичный траур следует соблюдать со дня его смерти и в течение трех дней, а также в день его похорон. Кроме того, было решено приспустить флаги общественных магазинов всей страны, начиная со дня его смерти и до дня его похорон.