Челябинск, 27 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из предприятий, обвиняемого в неуплате налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Pixabay.com Подсчёт налогов

По данным следствия, преступная деятельность велась в 2019—2020 годах. Обвиняемый включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о налоговых вычетах. Таким образом он не уплатил налоги на более 23 млн рублей.

Материалы уголовного дела сейчас направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Имущество обвиняемого арестовано.