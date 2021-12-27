Директора челябинской фирмы будут судить за неуплату 23 млн рублей налогов
Челябинск, 27 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из предприятий, обвиняемого в неуплате налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.
Pixabay.com
Подсчёт налогов
По данным следствия, преступная деятельность велась в 2019—2020 годах. Обвиняемый включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о налоговых вычетах. Таким образом он не уплатил налоги на более 23 млн рублей.
Материалы уголовного дела сейчас направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Имущество обвиняемого арестовано.