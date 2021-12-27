Сеул, 27 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Представители более тысячи общественных организаций в Южной Корее выступили против помилования бывшего президента страны Пак Кын Хе, отбывающую 22-летний срок за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Об этом сообщает Yonhap News.

Voanews.com Акция за импичмент Пак Кын Хе в Сеуле

Согласно опубликованным данным, 27 декабря представители ряда общественных организаций провели пресс-конференцию перед зданием Голубого дома, в ходе которой призвали отменить амнистию.

«Одностороннее помилование президентом Мун Чжэ Ином экс-главы страны Пак Кын Хе, которую люди вынудили уйти в отставку посредством митингов, пикетов и демонстраций со свечами, является ударом по демократии, — сказал глава Корейской конфедерации профсоюзов Ян Кён Су. — Все запомнят Мун Чжэ Ина как человека, который пренебрег демократией и повернул колесо истории вспять».

На другой пресс-конференции представители общественных организаций, представляющих семьи погибших в результате крушения парома «Севоль» в 2014 году, также выразили сожаление в связи с помилованием бывшего президента.