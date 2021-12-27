Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержаны члены преступной группы, которые обманным путем оформляли на ничего не подозревающих пенсионеров кредиты и вынуждали их платить, а все полученные деньги присваивали себе. Об этом 27 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пресс-служба МВД РФ Один из подозреваемых в мошенничестве.

Как установили оперативники, злоумышленники действовали по единой схеме: они приходили в квартиры пенсионеров и под предлогом замены окон, электропроводки или межкомнатных дверей убеждали пенсионеров оформить договор на оказание этих услуг, после чего фотографировали страницы личных документов клиентов и направляли своим сообщникам. Те, в свою очередь, получали одобрение от банка и сообщали потерпевшим об условиях кредитования.

«После подписания договоров соучастники обещанные услуги не оказывали и присваивали полученные деньги, а пенсионеры были вынуждены выплачивать кредиты», — объяснила Ирина Волк.

В настоящее время установлены четыре таких преступления, которые были совершены с августа по ноябрь в отношении жителей Ленинградской области. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Главка совместно с коллегами из ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области и сотрудниками Росгвардии задержали четверых подозреваемых, трое из которых ранее судимы», — добавила представитель МВД.

В их офисах и домах прошли обыски, была изъята документация для проведения презентаций, электронные носители информации, компьютеры, бухгалтерские документы, печати различных организаций и банковские карты, средства связи, терминал и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

«Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается», — подытожила Ирина Волк.