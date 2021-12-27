Москва, , 13:57 — REGNUM Закон об иноагентах в России ничем принципиально не отличается от того, что действует в западных странах. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

«Пройдут новогодние каникулы — давайте внимательно посмотрим все предложения, поизучаем. В чём-то, возможно, можно этот закон подкорректировать, в той части, которая вызывает сомнения или критику или ещё что-то. Но то, что это не наше ноу-хау, то, что не нами придумано… ещё раз, давайте сделаем эксперимент: создадим какую-то некоммерческую организацию, условно журналистов, и там направим её условно в Германию, во Францию. И будем открыто финансировать, как бюджет США финансирует открыто некоммерческие организации России», — заявила Матвиенко.

«Как вы думаете, зарегистрируют вас? Как вы думаете, хоть один день вы там проживёте? Да никогда», — указала она.