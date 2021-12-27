Джакарта, , 13:56 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло индонезийскую провинцию Лампунг, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение в Индонезии UCL Mathematical & Physical Sciences

Землетрясение произошло 27 декабря в 15:32 по западно-индонезийскому времени.

Согласно информации агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в 146 км от Танггамуса. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Подробнее в материале: У берегов Индонезии произошло землетрясение