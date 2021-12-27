Москва, , 14:05 — REGNUM Банк России не намерен вводить новую отчётность для банков, чтобы контролировать все операции граждан. Отслеживаться будут только подозрительные операции — вероятные платежи для онлайн-казино и финансовых пирамид, сообщили 27 декабря в пресс-службе регулятора.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ЦБ отметили, что планируют собирать обезличенные данные от тех банков, которые проводят платежи от человека к человеку (p2p), исключительно в случае угрозы использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Это, к примеру, перечисления одним и тем же получателям огромных сумм за считанные часы.

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид», — заявили в регуляторе.

У отдельных банков, добавили в ЦБ, при выявлении рисков могут запросить обезличенные реестры переводов физических лиц, соответствующих определённым критериям. Данные, которые идентифицируют физлиц, при этом запрашиваться не будут.

Работа по выявлению отдельных зон риска не затронет субъекты малого бизнеса, подчеркнули в Банке России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники на платёжном рынке предупредили, что Банк России намерен отслеживать денежные переводы между физическими лицами с января 2022 года.

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