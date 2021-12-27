Ярославль, 27 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин подключился к вопросу о нехватке льда для тренировок юных хоккеистов. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Страница Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области на Facebook Михаил Крупин на хоккейном корте

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что родители воспитанников муниципальных спортшкол коллективно пожаловались в ряд инстанций на то, что лёд занимает спортивная школа хоккейного клуба «Локомотив». После чего освободить площадки потребовала уже прокуратура.

Читайте также: Прокуратура Ярославля требует от ХК"Локомотив» освободить муниципальный лед

Вернуть лёд муниципальным школам пообещали, однако после этого возмутились уже родители детей, которые занимаются в «Локомотиве» и подали обращение к Михаилу Крупину с просьбой разобраться в вопросе.

«Сейчас проводим опрос чиновников, участников процесса, истребуем документы. Должны понять, как так получилось, что десять лет всех расписание устраивало, а сейчас не устраивает», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Крупин.

Всего коллективное обращение подписало свыше 200 человек. Сейчас расследование дела уполномоченным продолжается.