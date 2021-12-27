Киев, , 13:55 — REGNUM Власти Украины обманывают население страны своими заявлениями о том, что Киев прекратил импорт российского газа и получает голубое топливо из Европы. Об этом 27 декабря заявила бывший премьер-министр страны, лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире украинского телеканала «Наш».

"С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?», — сказала она.

Также Тимошенко отметила, что, по ее словам, «никакого европейского газа не было… они (Киев — ред. СС) <…> закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский».

«Газ ходит по кругу, а затем его регистрировали на таможне», — добавила она.

При этом лидер партии «Батькивщина» указала, что, как она считает, у стран Европы нет необходимых для снабжения Украины объемов голубого топлива и добавила, что «этот газ поставляют через какого-то европейского посредника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что компания «Нафтогаз Украины» могла закупить газ по цене в десять раз дешевле, чем она это делает в настоящее время.