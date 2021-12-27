Казань, 27 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года в Татарии изменится стоимость проезда в пригородных железнодорожных поездах. Об этом сообщает пресс-служба минтранспорта РТ.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

В соответствии с постановлением Госкомитета РТ по тарифам, с 1 января 2022 года стоимость проезда с первой по вторую десятикилометровые зоны по маршруту следования пассажира составит 30 рублей. С третьей по четвертую зоны — 20 рублей за одну десятикилометровую зону, с пятой по восьмую — 18 рублей, с девятой по 13-ю — 16 рублей за каждую зону дополнительно, с 14 по 20-ю — 14 рублей за одну десятикилометровую зону.

Проезд подорожает, по сравнению с тарифами, установленными от 1 июля 2021 года, на два рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области с 1 января 2022 года увеличится стоимость проезда в электричках, за первые 14 км поездки пассажиры будут платить на один-два рубля больше.

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