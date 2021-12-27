Варшава, 27 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» и заместитель премьер-министра республики Ярослав Качиньский в интервью изданию Interia высказался за введение обязательной вакцинации от COVID-19 в стране.

(сс) Rafał Zambrzycki Ярослав Качиньский

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«Я сторонник того, чтобы в борьбе с пандемией пойти на все, в том числе на обязательную вакцинацию. Даже принимая во внимание риски, политические и личные», — заявил политик.

Он также сказал, что если на самом деле штамм «Омикрон» более заразен, «то, возможно, придется решится на дальнейшие меры борьбы с пандемией», не исключив введения обязательной вакцинации.