Москва, , 13:52 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали умеренно-негативную динамику, снизившись на 0,1%, отыгрывая беспокойство инвесторов из-за роста всплеска заболеваемости СOVID-19 в Европе и Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Нефть Angi.ru

«Как сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР 26 декабря, уровень заболеваемости COVID-19 в Китае достиг максимального значения с января.

Абсолютные цифры небольшие, речь идет всего о 158 случаях, что в сравнении с Францией и Великобританией, где за сутки выявляется по 100 тыс. человек, кажется ничтожным.

Однако учитывая политику нулевой терпимости Китая к COVID-19, инвесторы опасаются новых жестких ограничений в Китае, что снизит экономическую активность страны.

В сочетании с масштабной отменой авиарейсов, только за минувшее воскресенье, 26 декабря, из-за эпидемиологических угроз по всему миру было отменено около 1500 рейсов, это повышает риски для существенного сокращения спроса на энергоносители и ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка.

Падение цен на нефть могло бы быть более значительным, но его сдерживает пониженный объем торгов, из-за того, что в ряде стран с развитой экономикой (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) 27 декабря продолжаются рождественские выходные и торговые площадки закрыты.

Тем не менее, уже сегодняшним вечером, после длинных выходных на рынок вернутся американские инвесторы, так что давление на нефтяные котировки может увеличиться, оттягивая их к нижней границе торгового коридора $74,50−76,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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