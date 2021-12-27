Эр-Рияд, 27 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии выступило с официальным заявлением о вынесении смертного приговора члену террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

По данным журналистов, обвиняемый гражданин Йемена был осуждён судом города Эр-Рияд за организацию террористического акта. Боевик якобы планировал совершить нападение на одно из мест массового скопления людей на территории королевства.

«Мухаммад Абдулла Ахмад Аль-Саддам, гражданин Йемена, планировал нападение в местах скопления гражданского населения под руководством террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщили в МВД Саудовской Аравии.