Томск, , 13:50 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин наградил пожарных за тушение возгорания, произошедшего 25 декабря в гипермаркете «Лента». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Жвачкин наградил сотрудников томской пожарно-спасательной части №3 управления МЧС России по Томской области Дмитрия Солдаткина и Романа Лугового 27 декабря, в день спасателя.

Он напомнил, что субботнее ЧП в «Ленте» — уже второе по счёту в городе.

«Вновь обошлось без жертв и на этот раз — с минимальными потерями. И всё благодаря двум сотрудникам третьей пожарно-спасательной части, которые оказались в этот момент в торговом зале, и, не раздумывая, начали тушить пожар в отделе пиротехники», — отметил губернатор.

«Если бы не они… Я не буду дальше продолжать. Мы все видели кадры из торгового зала, видели, как начала взрываться пиротехника», — подытожил глава региона.

Огнеборцы получили благодарности и именные часы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря произошёл пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых в Томске. Обвиняемый в поджоге ТЦ арестован.

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Второй пожар произошёл 25 декабря в «Ленте» на улице Пушкина. Задержанному по подозрению в поджоге предъявили обвинение

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