Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM Процесс укрупнения регионов происходит с давних советских времён. Этому способствуют, в том числе, инфраструктурные изменения. Ещё один важный показатель — демографическая статистика. Однако в первую очередь необходимо обратить внимание на бюджетную сферу. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

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«К переформатированию регионов надо подходить с бюджетной точки зрения. Есть богатые, а есть дотационные регионы. И укрупнение может быть успешным с целью увеличения собственной доходной базы. Не вижу смысла укрупнять регионы РФ, пока не внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ. Акценты необходимо сместить в сторону регионов. Такие изменения помогли бы регионам самостоятельно развиваться. В заявлении Валентины Матвиенко есть рациональное зерно, но сегодня запускать эти процессы преждевременно. Надо изменить бюджетную схему в России и определить, что сегодня в приоритете — централизация финансирования или финансовая самостоятельность регионов», — уверен собеседник ИА REGNUM.

По словам Косинова, Ростовскую область процесс не затронет, так как площадь донского края составляет 100,8 тыс. кв. метров. Ростовская область с населением около 4,2 млн человек занимает шестое место в России по численности постоянного населения после Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Свердловской области.

ИА REGNUM напоминает, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала укрупнение регионов целесообразным, однако этот вопрос нужно тщательно обсудить с гражданами. Это поможет выравнивать условия проживания людей, финансовую обеспеченность.