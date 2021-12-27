Афины , 27 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Греция подтвердила 4036 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 074 869 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа было зарегистрировано 79 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 20 429 человек.

В общей сложности 624 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 62 года, и 79,2% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 6590 заражений и 68 смертей.