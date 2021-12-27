Барнаул, , 13:48 — REGNUM Вопрос дорожащего угля для населения Алтайского края и проблемы с его поставкой, заданный президенту РФ Владимиру Путину в вхоже большой пресс-конференции, представляется актуальным для руководства алтайского отделения ОНФ. В комментарии руководителя регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергея Войтюка изложен также вариант решения проблемы:

Уголь

«Регулирование цены на уровне производителя, регулирование транспортных тарифов, введение при необходимости повышенных таможенных пошлин, либо квотирование определенных объемов углей для реализации населению и обеспечения регулируемых теплоснабжающих организаций позволило бы избежать дефицита топлива. Можно рассмотреть вариант введения на федеральном уровне демпфирующего механизма для сдерживания цен угля на внутреннем рынке России по аналогии с механизмом сдерживания цен на бензин».

Сергей Войтюк напомнил, что ОНФ занимается темой цены и наличия угля с момента возникновения кризиса:

«По нашему обращению прокуратура Алтайского края инициировала проверку. Там, где подорожание топлива превышает индекс потребительских цен и предельный рост стоимости коммунальных услуг, утвержденный губернатором, необходимо навести порядок.

В первую очередь сплошную проверку соблюдения индекса роста платы граждан мы предложили провести в Славгороде, Хабарском, Третьяковском, Новичихинском, Поспелихинском, Каменском, Рубцовском районах.

Посмотрим и Локтевский район, о котором шла речь на пресс-конференции президента. Цены на топливо должны быть реальны для приобретения и населением, и муниципалитетами, несмотря на мировую конъюнктуру цен на уголь (на мировых рынках стоимость угля выросла за последние полгода с 72 до 223 долларов за тонну)».

Напомним, в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина алтайский журналист Александра Черданцева спросила главу государства: «Что может сделать федеральная власть для того, чтобы регионам помогать жить в этих новых условиях с новыми ценами на уголь?».

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После пресс-конференции губернатор Алтайского края Виктор Томенко поспешил заверить, что все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, «были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись». Глава региона заявил, что вопрос президенту был задан некорректно: «Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Да, уголь подорожал, но он есть, субсидии муниципалитеты получают».

С некорректной формулировкой вопроса Александры Черданцевой Путину согласен также известный алтайский общественник Константин Емешин:

«К сожалению Александра не правильно задала вопрос президенту Путину упомянув, что в некоторых районах края опоздали с началом отопительного сезона. А реально просто Локтевский район находящийся на границе с Казахстаном всегда привозил дешевый уголь из Казахстана. Но сегодня уголь стал востребован на мировом рынке и поэтому жители которые не запасли себе уголь летом вынуждены были закупать уголь Кузбасса, а он далеко и цены стали до 6 тыс рублей за тонну. Естественно многие остались без угля.

Эту проблему еще на ноябрьской сессии озвучил депутат АКЗС Митрофанов и краевые власти среагировали. И уже сегодня Следственный комитет рапортовал, что по этому поводу возбудил уголовное дело. Так что пример того, как не правильно заданный вопрос журналиста может запустить рьяных правоохранителей, которые хотят заработать лишнюю звездочку на погоны».

«Уголь — это важно!» — сказал президент, огромное спасибо, что из сотен плакатов журналистов он увидел эту очень острую для Алтайского края тему и дал указание решить ее. Насколько же глава государства четко ориентируется в региональных вопросах, умеет выделить главное!

Очень важно, что он обратил внимание на внесенные в Конституцию изменения о том, что формируется единая система публичной власти и к проблемам, которые не решаются на местном уровне, должны подключаться регионы», — считает Войтюк.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Алтайский край стоит на пороге отопительного кризиса, говорили еще осенью в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском и ряде других районов: поставщикам угля стало выгоднее продавать свой товар за рубежом, вследствие чего цена топлива подскочила, возник его дефицит.

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