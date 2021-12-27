Москва, 27 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Раскрытие «плана Б» на случай отказа Запада от российских предложений по гарантиям безопасности ослабило бы позицию Москвы, а оппонентам облегчило бы решение задачи. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в опубликованном 27 декабря интервью журналу «Международная жизнь».

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Он напомнил о выражении poker face. Это каменное лицо, на котором ни один мускул не дрогнул при каком-то ходе оппонента за карточным столом. С этим связано первое соображение, почему «план Б» не озвучен.

«Во-первых, когда вопрос стоит настолько серьёзно, как он стоит уже длительное время и как он сформулирован в наших предложениях и нашем подходе, сказать, что может составить «план Б» в конкретном плане, значит ослабить собственную позицию и облегчить решение этой задачи оппонентам», — сказал Рябков.

Во вторых, всегда должна оставаться опциональность действий. У руководства, принимающего политические решения, должны оставаться возможности большого выбора, должен быть разный инструментарий.

Решение в каждый момент времени может быть разным, оно складывается из совокупности факторов. Задача состоит в том, чтобы договориться на той платформе, которую Россия положила на стол, заключил заместитель министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО.

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