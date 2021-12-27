Москва, 27 декабря 2021, 13:47 — REGNUM Запад хочет устроить «маленькую войнушку» на Украине и обвинить в этом Москву, чтобы под соответствующим предлогом ввести санкции и «подавить её конкурентные возможности». Такую вероятность не исключил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров назвал позицию, занимаемую странами Запада и Североатлантический альянс по Украине, хамством.
Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Евросоюзе, а также в Киеве высказываются опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позёрстве».