Запад хочет спровоцировать на Украине «маленькую войну» — Лавров
Москва, 27 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Запад хочет устроить «маленькую войнушку» на Украине и обвинить в этом Москву, чтобы под соответствующим предлогом ввести санкции и «подавить её конкурентные возможности». Такую вероятность не исключил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«Я не исключаю, что такое желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать «маленькую войнушку», — отметил в эксклюзивном интервьюВладимиру Соловьёву для YouTube-канала глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров назвал позицию, занимаемую странами Запада и Североатлантическим альянсом по Украине, хамством.
«Это хамство — выступать с тех позиций, которые сейчас занимают Запад и НАТО. Их подзуживают прибалты, поляки и украинцы, это абсолютно очевидно», — добавил глава МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Евросоюзе, а также в Киеве высказываются опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позёрстве».