Москва, 27 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Запад хочет устроить «маленькую войнушку» на Украине и обвинить в этом Москву, чтобы под соответствующим предлогом ввести санкции и «подавить её конкурентные возможности». Такую вероятность не исключил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Владимиру Соловьёву для YouTube-канала глава российского внешнеполитического ведомства. «Я не исключаю, что такое желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать «маленькую войнушку», — отметил в эксклюзивном интервью для YouTube-канала глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров назвал позицию, занимаемую странами Запада и Североатлантическим альянсом по Украине, хамством.

«Это хамство — выступать с тех позиций, которые сейчас занимают Запад и НАТО. Их подзуживают прибалты, поляки и украинцы, это абсолютно очевидно», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Евросоюзе, а также в Киеве высказываются опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позёрстве».