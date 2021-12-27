Анапа, Краснодарский край, , 13:47 — REGNUM Сильный шторм смыл галечный пляж в анапском селе Сукко Краснодарского края. Об этом сообщили очевидцы.

Пляж Анапы Admkrai.krasnodar.ru

Местные жители рассказали, что береговая линия сдвинулась на несколько метров, море подобралось к постройкам, а проход к пляжу завален песком и мусором. По свидетельству жителей, такого сильного шторма здесь еще не помнят, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, непогода обрушилась на Краснодарский край с 24 декабря — отдельные районы накрыли ураганный ветер и ливни. В нескольких населенных пунктах оказались подтоплены домовладения.