Красногорск, , 13:47 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась. Об этом свидетельствует опубликованная 27 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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За минувшие сутки на территории региона было подтвержден 1616 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 51 случай больше аналогичного показателя 26 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1565 человек, а днем ранее — у 1431 жителя Подмосковья.

Отметим, что всего 27 декабря в России было выявлено 23 210 новых случаев заражения коронавирусом.

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