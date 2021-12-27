Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM За пять дней до Нового года в Санкт-Петербурге продолжает накаляться дорожная ситуация, семибалльные пробки наблюдаются уже в разгар рабочего дня, что нехарактерно для обычной рабочей недели.

Автомобильная пробка на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Сложная дорожная обстановка в Петербурге в последние недели усугубляется неблагоприятными погодными явлениями. Однако 27 декабря, согласно сервису «Яндекс. Карты», к уже ставшим привычными вечерним пробкам прибавились и дневные. По данным сервиса, уже в 14:00 мск в Северной столице наблюдаются семибалльные пробки, которые по прогнозу к 18:00 мск достигнут десяти баллов.

Автомобилисты плотно стоят на выезде с кольцевой автомобильной дороги (КАД) на Приозерское шоссе, на поворот к «МЕГА Парнас». Из-за ДТП стоит южная часть КАД в районе Шушар. Окрасились в бордовый цвет центральные магистрали города — Лиговский проспект, Невский проспект от площади Александра Невского к площади Восстания, а также Садовая улица, Кронверкская набережная, Каменноостровсий проспект с выездом на Троицкий мост и многие другие.

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