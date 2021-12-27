Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Девелоперы, занимающие строительством жилья и апартаментов, в 2021 году приобрели в Петербурге более 900 га земельных участков на сумму около 1,6 млрд долларов США. «Это самый высокий показатель за всю историю рынка», — констатировали 27 декабря в международной консалтинговой компании Colliers.

Строительство жилья Inginstroy.ru

Из общего объема участков 215 га приобретено в центральных и околоцентральных районах города, еще 685 га — в периферийных районах и ближайших территориях Ленинградской области.

Половину от общего объема инвестиций в земельные участки сформировали три девелопера — Setl City, ПИК и Группа ЛСР, отметили аналитики.

«В 2021 году мы увидели рекордный спрос застройщиков на земельные участки. В ближайшем будущем интерес девелоперов сохранится: объем предложения первичного жилья пополняется недостаточно активно и пока не успевает за спросом. Следовательно, девелоперы продолжат приобретать площадки под новые проекты», — считает Антон Орлов, руководитель направления земельных участков Colliers.

По сравнению с 2019 годом средняя стоимость участка, приобретенного для строительства жилья и апартаментов, выросла в два раза. В 2021 году наибольшим спросом пользовались крупные площадки для реализации проектов комплексного освоения территории в Ленобласти и на периферии Петербурга.

Рост рынка в этом сегменте подстегивал высокий спрос на первичную недвижимость во время действия льготной ипотечной программы.