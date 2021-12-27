Ереван, , 13:41 — REGNUM Территориальные потери Армении намного превышают, те данные, которые предоставляет руководство республики. Об этом 27 декабря на пресс-конференции заявил бывший президент республики Роберт Кочарян.

Роберт Кочарян 2rd.am

Он сказал, что после решения Еревана определять границу с Азербайджаном по GPS армянские пограничники отодвинулись вглубь территории на расстояние от 0,5 до 1,5 километров. Этим воспользовалась азербайджанская сторона.

«Власти также признают, что более 40 квадратных километров находятся под контролем противника, но мы потеряли контроль не только над этими 40 — 45 километрами, но и над территориями в десять раз больше этого», — сказал Кочарян.

Экс-президент также обвинил руководство страны в том, что за прошедший год в Армении якобы не было сделано ничего для восстановления вооружений в армии. Также он отметил, что военный бюджет на будущий год якобы не позволит решить эту проблему.

Напомним, в октябре 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что распорядился отвести войска от границы с Азербайджаном, чтобы избежать войны. 11 ноября Баку ввёл на перешедшем под его контроль участке дороги Горис — Капан в Сюникской области Армении таможенные посты.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Нагорного Карабаха: «Возврата к прошлому быть не может»