Село Верхняя Тойма, Архангельская область, 27 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Микроавтобус с четырьмя медиками провалился под лед в Архангельской области. ЧП произошло 25 декабря недалеко от Верхней Тоймы, сообщает Служба 112.

МЧС РФ Тонкий лёд

В микроавтобусе из Верхней Тоймы возвращались медики из Котласа, которые оказывали в местной больнице услуги по договору. По предварительным данным, водитель проигнорировал дорожные знаки и свернул с переправы на дамбу, с которой и съехал в открытую полынью. В результате ЧП передняя часть микроавтобуса ушла под воду. Пассажирам удалось выбраться через окно.

Всех пострадавших госпитализировали в Верхнетоемскую ЦРБ. Сам микроавтобус при помощи тяжёлой техники вытащили на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, каждое пятое ДТП в Архангельской области происходит по вине пьяных водителей.