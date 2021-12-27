Воронеж, 27 декабря 2021, 13:39 — REGNUM Тепло в дома жителей Коминтерновского района Воронежа вернут в течение ближайших часов, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра».
В «Квадре» также пообещали сделать перерасчёт для потребителей, попавших под ограничения, в квитанциях за декабрь.
Как сообщало ИА REGNUM, жители крупного воронежского микрорайона остались без тепла и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ вечером 26 декабря. В зону отключения попали около 140 тыс. жителей, более 30 школ и более 30 детсадов.
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