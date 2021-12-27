Уфа, , 13:39 — REGNUM 321 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Коронавирус. Дезинфекция Zoheir Seidanloo

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Сообщается, что всего в регионе выявили 120 610 случаев заражения этой инфекцией. При этом в республике победили инфекцию 109 883 человек, в том числе 394 человек справились с вирусом за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 20 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции в Башкирии поставили 2 172 479 человек, завершили вакцинацию 2 014 957 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 декабря в республике за сутки выявили 348 носителей коронавируса.