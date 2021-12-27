Коркино, Челябинская область, 27 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Челябинской области 31-летняя женщина осуждена за истязание своего 15-летнего сына. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, жительница Коркино неоднократно избивала подростка. Поводом служила плохая его успеваемость в школе.

В результате побоев мальчик ушёл из дома. А потом делом занялись соответствующие органы. Суд назначил даме три года условного наказания.